Рустем Гатин: «Каждый игрок «Нефтяника» старался обыграть «Ак Барс»

Исполнительный директор «Нефтяника» Рустем Гатин подвел итоги товарищеского матча с «Ак Барсом» (0:5).

«Обе команды старались. Для нас обыграть такую классную команду, как «Ак Барс», тяжело. Но искренне говорю, что каждый игрок «Нефтяника» старался. И нападение, и защита. Вот забей мы свои моменты! Так всегда бывает — кто первый забьет, тому чуть легче играть, потом класс начинает все больше и больше сказываться. По игре скажу, что и второй, и третий период парни пытались добавлять, искали варианты забить, но оборона Казани не дала распечатать ворота», — приводит слова Гатина Metaratings.ru.