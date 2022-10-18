Сегодня, 11:05
Тренер «Металлурга» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возвращении на должность помощника.
Напомним, что 10 октября «Авангард» уволил Рябыкина с поста главного тренера, а позднее специалиста пригласили в «Магнитку».
— Вы работали главным тренером, а теперь снова помощник. Откат назад добавляет мотивации?
— Многие люди падали, но вставали и продолжали идти вперед. Считаю это правильным. Никогда нельзя унывать. Благодарен всем, что мне выпала такая возможность — поработать главным тренером. Но ничего страшного. Значит, еще не время — будет еще шанс.
— Не время — значит, вы еще сами не готовы к роли главного тренера?
— Нет, почему? Я готов. Но руководители приняли такое решение.