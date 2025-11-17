17 ноября, 16:30
Дмитрий Рябыкин покинул пост помощника главного тренера «Локомотива». Соглашение со специалистом расторгнуто по договоренности сторон, сообщает пресс-служба клуба.
49-летний Рябыкин пришел в «Локомотив» вместе с Бобом Хартли, которого назначили главным тренером команды в июле. Рябыкин отвечал в том числе за игру в большинстве. По этому компоненту клуб из Ярославля занимает предпоследнее место в лиге (11,5 процента), опережая только «Ладу» (6,1 процента).
«Локомотив» занимает первое место на «Западе», набрав 38 очков в 27 матчах.
URMA
Все чудесатее становится в КХЛ. Вот и Дима ушел. Или пошел?. Трактор,Сибирь,Динамо без гл. тренеров. Получил предложение или совесть не позволила дальше занимать место помощника.:relieved:
