Рябыкин рассказал о подготовке «Авангарда» к матчу с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, как команда готовится к матчу с «Салаватом Юлаевым».

«На выезде мы не так много тренируемся и не можем отрабатывать какие-то специальные вещи. Но, надеюсь, дома у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться на свои круги. Мы посмотрели последние четыре игры «Салавата». Особенно в последних двух играх у них здорово получалось атаковать. Мы готовимся. Будет собрание с ребятами, на котором мы им покажем, как они играют, и что от них будет требоваться», — сказал тренер на видео, размещенном на официальном сайте клуба.

Команда из Омска сыграет с командой из Уфы 4 октября. Матч пройдет в 17.00 по московскому времени.