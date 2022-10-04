Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:15

Рябыкин рассказал о подготовке «Авангарда» к матчу с «Салаватом Юлаевым»

Алина Савинова

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, как команда готовится к матчу с «Салаватом Юлаевым».

«На выезде мы не так много тренируемся и не можем отрабатывать какие-то специальные вещи. Но, надеюсь, дома у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться на свои круги. Мы посмотрели последние четыре игры «Салавата». Особенно в последних двух играх у них здорово получалось атаковать. Мы готовимся. Будет собрание с ребятами, на котором мы им покажем, как они играют, и что от них будет требоваться», — сказал тренер на видео, размещенном на официальном сайте клуба.

Команда из Омска сыграет с командой из Уфы 4 октября. Матч пройдет в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.hawk.ru/news/46587/
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Дмитрий Рябыкин
0
Читайте также
Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» 4 октября 2022 года
Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Все по законам США
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Брюквин — о новой арене в Омске: «Раздевалка — просто НХЛ какая-то»

Нападающий «Авангарда» Жарков: «В ментальном и психологическом плане мы стали более уверенны»