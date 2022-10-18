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Сегодня, 09:35

Рябыкин — о радости после голов в ворота «Авангарда»: «Реваншистское начало»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Дмитрий Рябыкин (в центре).
Фото ХК «Металлург»

Дмитрий Рябыкин, помощник главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, в интервью «СЭ» прокомментировал итог победы над «Авангардом» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для российского специалиста эта игра стала дебютной в «Магнитке» после ухода из омской команды.

— Видел, как вы радовались голам «Металлурга». Со стороны казалось, что все шайбы воспринимали очень тепло. Было приятно обыграть клуб, который недавно уволил вас?

— Да. Это реваншистское начало, которое есть у каждого человека, который хочет доказать, что люди поторопились и рано приняли решение. Сейчас я работаю в другом клубе. Я радовался голам, которые забивала моя новая команда. Это не говорит о том, что я желал «Авангарду» чего-то плохого. Я радовался голам моей команды, почему нет?

Оборона «Металлурга»? В команде собраны хорошие ребята. Если они будут работать над деталями, то их ждет большое будущее.

10 октября «Авангард» отправил в отставку Рябыкина с поста главного тренера команды. С 2016 года он работал в тренерском штабе омичей. В мае 2022-го специалист возглавил обладателя Кубка Гагарина-2021.

Дмитрий Рябыкин. «Мы провели 12 матчей подряд на выезде. Но это не оправдание». Рябыкин — об уходе из «Авангарда»
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
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