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КХЛ

5 сентября, 15:47

Рыбар, Сергеев и Григоренко выбраны лучшими игроками первой игровой недели КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов первой игровой недели сезона в четырех номинациях.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Патрик Рыбар («Спартак»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Рыбара был нанесен 61 бросок (в среднем 30,5 за игру), из которых он отразил 96,72%. Коэффициент надежности составил 1,00. В матче с «Сибирью» (1:0) Рибар сыграл на ноль.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Андрей Сергеев («Локомотив»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Михаил Григоренко (ЦСКА), набравший 5 (3+2) очков. Григоренко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере стал нападающий Егор Виноградов («Торпедо»), набравший 1 (1+0) очко в одном матче недели. Виноградов провел на льду 11 минут и 26 секунд, нанес один бросок.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/05/501769.html
Андрей Сергеев
Михаил Григоренко
КХЛ
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