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Сегодня, 08:48

Рыбин дал совет «Барысу» после второй смены тренера за сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин оценил ситуацию в «Барысе», который дважды сменил тренера на старте сезона.

17 октября клуб объявил о назначении Галыма Мамбеталиева новым главным тренером команды. Он сменил Вячеслава Буцаева, который продолжит работать в клубе.

«Либо надо с ребятами находить общий язык или подключать резервы, где у них МХЛ, ВХЛ или делать точечные обмены и пытаться выправлять ситуацию. По-любому в КХЛ есть игроки, способные идти на обмены. В «Барысе» есть игроки, способные, тот же Бурдасов и защитник Антипин, да и свои ребята, которые годами там играли. Что-то в команде точно происходит», — цитирует Рыбина Vprognoze.ru.

«Барыс» сменил главного тренера второй раз за месяц. До Буцаева команду тренировал Дэвид Немировски.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Рыбин
Хоккей
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ХК Барыс
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