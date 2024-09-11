Рыбин — о Голдобине: «У каждого бывают взлеты и падения»

Бывший хоккеист Максим Рыбин оценил старт сезона форварда «Спартака» Николая Голдобина.

«Ну критиковать, может быть не надо, у каждого бывают взлеты и падения. Понятно, что в том году он выдал суперсезон и все от него ждут, как минимум повторения или очень близкое к этому. Как говорится, к хорошему привыкаешь быстро и теперь нужно доказывать, что это был не какой-то удачный сезон, а стабильность и признак мастерства. Нужно набрать свои первые очки, забросить первые голы и передачи, думаю, все наладится», — сказал Рыбин Vprognoze.ru.

В трех стартовых матчах в новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ нападающий не набрал ни одного результативного очка.