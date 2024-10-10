Рыбин поделился мнением об игре «Торпедо» под руководством Ларионова

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин прокомментировал игру нижегородского «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

«То, что Ларионов пропагандирует атакующий хоккей, комбинационный с проходом быстрым средней зоны это классно и здорово. Это лучше, чем закрытый хоккей. То есть смотреть матч 1:0 или 2:1 это так себе», — приводит слова Рыбина Vprognoze.ru.

10 октября «Торпедо» на выезде победило «Металлург» со счетом 5:4. Для нижегородцев эта победа стала шестой подряд. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает четвертое место, набрав 17 очков.