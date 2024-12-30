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Сегодня, 13:40

Рыбин рассказал, что ждет от 2025 года

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок СКА Максим Рыбин поделился ожиданиями от 2025 года.

«Для того, чтобы для хоккея и вообще для спорта все было хорошо, в первую очередь я жду окончания СВО и того, чтобы мы снова могли представлять свою страну на всех континентах, где будут проходить соревнования. Вот этого я бы очень хотел. Чтобы наступил мир, и чтобы мы смогли снова играть, наши болельщики могли смотреть и наслаждаться Олимпийскими играми, чемпионатом мира и всеми сопутствующими турнирами. Вот, что я жду в первую очередь от 2025 года», — сказал Рыбин корреспонденту Vprognoze.ru.

Сборная России по решению Международной федерации хоккея (IIHF) отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года из соображений безопасности.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Рыбин
Хоккей
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