Рыбин рассказал, что ждет от 2025 года

Экс-игрок СКА Максим Рыбин поделился ожиданиями от 2025 года.

«Для того, чтобы для хоккея и вообще для спорта все было хорошо, в первую очередь я жду окончания СВО и того, чтобы мы снова могли представлять свою страну на всех континентах, где будут проходить соревнования. Вот этого я бы очень хотел. Чтобы наступил мир, и чтобы мы смогли снова играть, наши болельщики могли смотреть и наслаждаться Олимпийскими играми, чемпионатом мира и всеми сопутствующими турнирами. Вот, что я жду в первую очередь от 2025 года», — сказал Рыбин корреспонденту Vprognoze.ru.

Сборная России по решению Международной федерации хоккея (IIHF) отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года из соображений безопасности.