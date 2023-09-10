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Сегодня, 20:17

Рыбин считает, что не стоит драматизировать из-за непопадания Мичкова в заявку СКА

Алина Савинова
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин отреагировал на непопадание форварда Матвея Мичкова в заявку петербургской команды в трех матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Конечно, многих удивляет, почему седьмой номер драфта не попадает в заявку. Тренерскому штабу виднее. Возможно, Ротенберга что-то не до конца удовлетворяет. Может, не нравится его игра в обороне или какие-то действия в атаке. СКА потерпел два поражения на старте сезона. В состав будут вноситься изменения. Мичков — целеустремленный, талантливый, грамотный парень. Он серьезно относится к хоккею. Я бы не стал здесь драматизировать. Прошло всего четыре матча в новом сезоне, впереди еще много встреч. Мичков еще покажет себя. Пока рано делать долгоиграющие выводы», — приводит «Спорт День за Днем» слова Рыбина.

В текущем сезоне КХЛ 18-летний Мичков принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут. В сезоне-2022/23 нападающий выступал на правах аренды за «Сочи» и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах в регулярном чемпионате КХЛ. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала Мичкова под общим седьмым номером.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/rybin-ya-by-ne-stal-dramatizirovat-iz-za-nepopadaniya-michkova-v-zayavku-ska-
Максим Рыбин
Матвей Мичков
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Куньлунь – ЦСКА
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