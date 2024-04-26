Рыбин: «СКА и ЦСКА вылетели из плей-офф КХЛ совершенно неожиданно»

Бывший защитник СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, какие команды КХЛ сыграли ниже своих возможностей в сезоне-2023/24.

«СКА и ЦСКА вылетели совершенно неожиданно. Никто не предполагал, что «Ак Барс» так рано покинет плей-офф даже в самых пессимистичных прогнозах. А «Спартак» играл мощно и хорошо. Интереснее, чем от него ожидали», — цитирует Рыбина LiveResult.ru.

Обладателем Кубка Гагарина-2024 в третий раз в своей истории стал магнитогорский «Металлург», обыгравший в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0. Ранее клуб завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.