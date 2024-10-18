Рыбин заявил, что готов возглавить «Барыс»

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин прокомментировал ситуацию со сменой главных тренеров в «Барысе».

17 октября клуб объявил о назначении Галыма Мамбеталиева новым главным тренером команды. Он сменил Вячеслава Буцаева, который продолжит работать в клубе.

«Я не знаю, что они делают, пусть меня назначат, я выведу «Барыс» в лидеры. Я думаю, что в команде внутренний конфликт, назначить тренера, а потом его уволить, он матчей 10 не провел. Это так себе ситуация», — цитирует Рыбина Vprognoze.ru.

«Барыс» сменил главного тренера второй раз за месяц. До Буцаева команду тренировал Дэвид Немировски.