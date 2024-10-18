Рыбин заявил, что готов возглавить «Барыс»

Сегодня, 09:18
Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин прокомментировал ситуацию со сменой главных тренеров в «Барысе».
17 октября клуб объявил о назначении Галыма Мамбеталиева новым главным тренером команды. Он сменил Вячеслава Буцаева, который продолжит работать в клубе.
«Я не знаю, что они делают, пусть меня назначат, я выведу «Барыс» в лидеры. Я думаю, что в команде внутренний конфликт, назначить тренера, а потом его уволить, он матчей 10 не провел. Это так себе ситуация», — цитирует Рыбина Vprognoze.ru.
«Барыс» сменил главного тренера второй раз за месяц. До Буцаева команду тренировал Дэвид Немировски.
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|Трактор
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Нефтехимик
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|Металлург Мг
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|Ак Барс
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|9
|6
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|7
|Сал. Юлаев
|13
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|Лада
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|Адмирал
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Шабанов Максим
Трактор
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Грицюк Арсений
СКА
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Деанджело Энтони
СКА
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|13
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
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Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
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Летунов Максим
Торпедо НН
|16
|12