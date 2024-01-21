Рыков — о победе над «Сочи»: «Назабивали много голов, порадовали болельщиков — все молодцы»

Форвард «Трактора» Александр Рыков подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (6:1).

«Хороший матч, назабивали много голов, порадовали болельщиков — все молодцы. Перед вторым периодом тренер просил добавить в реализации, забивать свои моменты и все будет хорошо. Игра нашего звена? Пользуемся своим игровым временем и хорошо, что у нас все получается. Мой гол? Шайба отскочила ко мне, голкипер переместился на меня и ушел за ворота, а я увидел свободный угол и завел. Бурдасова поздравили с 200-м голом? Да, подарили ему шайбу», — приводит слова Рыкова официальный сайт КХЛ.

«Трактор» (64 очка) прервал серию из двух поражений подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции КХЛ после 54 матчей. «Сочи» (36) продолжает замыкать таблицу «Запада» после 53 игр.