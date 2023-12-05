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Сегодня, 00:53

Рылов — о поражении от «Авангарда»: «Индивидуальные ошибки нам не позволили очки набрать»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Амура» Яков Рылов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).

«Неплохая игра. Что «Авангард», что мы хорошо действовали, здорово шайбу двигали. Индивидуальные ошибки нам не позволили очки набрать. Не скажу, что соперник добавил в третьем периоде. Они играли, как и до этого играли. Просто, повторюсь, наши ошибки привели к поражению. В конце у нас было несколько моментов в том же третьем периоде, но как есть — так есть. Мы стараемся в каждой игре показывать тот хоккей, который от нас требуют, играть на победу. Получается по-разному. Где-то, может быть, сказывается усталость от перелетов, от всего, но это не оправдание», — приводит слова Рылова официальный сайт КХЛ.

«Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей. «Амур» (37 очков) идет девятым на «Востоке».

В следующем матче омичи дома примут «Барыс». Игра пройдет 5 декабря. Хабаровчане на день позже в гостях сыграют с «Адмиралом».

Яков Рылов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
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