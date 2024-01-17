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Сегодня, 19:20

С «Сибири» снимут четыре очка из-за нарушения регламента по числу легионеров

Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты «Сибири».
Фото ХК «Сибирь»
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По информации «СЭ», «Сибирь» нарушила регламент КХЛ по числу легионеров в заявке на матч.

По правилам лиги, клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру — только троих. В составе «Сибири» выступает защитник Федор Гордеев — он родился в России, в детском возрасте уехал в Канаду, до 2023 года играл в юниорской лигах Северной Америки, АХЛ и Лиге Восточного побережья. При этом у него есть российское гражданство — планировалось, что он будет выступать в КХЛ не в качестве легионера. Однако, по нашим данным, в ЦИБе (базе данных лиги) Гордеев числится как иностранец — в графе «спортивное» гражданство, которое определяет, иностранец ли хоккеист или нет, указано «США».

За «Сибирь» также выступают еще трое легионеров — защитник Тревор Мерфи и нападающие Тэйлор Бек и Энди Эндреофф. Однако из-за травмы Мерфи только в четырех играх этого сезона на лед выходили все четверо иностранцев, включая Гордеева. В этих матчах «Сибирь» набрала четыре очка. По регламенту КХЛ за нарушение регламента по легионерам в конкретном матче клубу присуждается техническое поражение, а также штраф в 500 тысяч рублей. Соответственно, новосибирцы потеряют эти четыре баллы и будут оштрафованы на 2 миллиона рублей.

Отметим, что речь идет о следующих матчах «Сибири» — с «Авангардом» (1:2), «Барысом» (5:4 ОТ) и (1:0 Б), «Автомобилистом» (1:6).

По информации «СЭ», решение об этом в ближайшее время будет принято КХЛ.

КХЛ
ХК Сибирь
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