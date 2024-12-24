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Сегодня, 03:23

Сафонов: «Две очень тяжелых игры с «Динамо», в каждой «Ак Барсу» приходилось отыгрываться»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал победу в матче FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (6:5).

— Было две очень тяжелых игры с «Динамо», в каждой из них нам приходилось отыгрываться, — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба. — Так сложилось, что в двух встречах мы оказались сильнее, для того и работаем.

— Дважды «Ак Барс» забирал волевые победы, как-то по-особенному настраиваетесь на «бело-голубых»?

— Нет, на каждую игру выходим с целью победить.

— На третий период «Ак Барс» вышел более спокойным, что в перерыве в раздевалке сказал главный тренер?

— Ничего особенного, сказал играть в свою игру, ждать, терпеть и забивать.

«Ак Барс» с 48 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции. У «Динамо» — 49 баллов в 38 матчах и четвертая позиция на «Западе».

Источник: Сайт Ак Барса
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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