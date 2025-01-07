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Сегодня, 15:29

Сафронов оценил результативный дебют Акользина за СКА

Камила Абдурахманова
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил дебют экс-нападающего «Металлурга» Павла Акользина за петербургский клуб.

«Он хорошо вошел. Такой не совсем типичный игрок для СКА. Если проанализировать состав СКА за последние годы, Роман Борисович любит техничных, быстрых нападающих, может быть, не совсем габаритных. А Акользин — за метр девяносто, хорошо играет на пятачке. В последнем матче с «Витязем» он забил два гола как раз с пятачка. СКА явно не хватало такого силового форварда, который может навязать борьбу на пятачке, в большинстве закрыть вратаря, а еще и с голевым чутьем. Конечно, дебют удался», — сказал Сафронов Vprognoze.ru.

В 4 матчах за СКА в FONBET чемпионате КХЛ 34-летний Акользин набрал 4 (3+1) очка.

Источник: Vprognoze.ru
КХЛ
ХК СКА
Павел Акользин
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