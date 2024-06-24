Сафронов: «Если Мичков собрался в НХЛ, то надо пробовать»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов поделился мнением о возможном переходе форварда Матвея Мичкова в «Филадельфию».

«Если Мичков собрался пробовать себя в НХЛ, то, конечно, надо пробовать. Матвей уже не первый сезон играет в КХЛ, играет здорово. Один из лидеров «Сочи», с хорошей статистикой. Нужно еще вовремя уехать — не слишком рано, но и не слишком засиживаться. У него уже есть опыт выступления на профессиональном уровне, и если есть возможность поехать, то почему бы и нет? Думаю, у него все получится. Главное, летом хорошо подготовиться, поднабрать физическую форму», — приводит слова Сафронова Vprognoze.ru.

23 июня «СЭ» сообщал, что СКА может получить до миллиона долларов от «Филадельфии» за выкуп контракта Мичкова.

«Филадельфия» выбрала россиянина на драфте НХЛ-2023 в первом раунде под седьмым номером.

Соглашение 19-летнего форварда со СКА рассчитано до 2026 года. В сезоне-2023/24 форвард выступал за «Сочи». В 47 матчах Мичков забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи.