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Сегодня, 22:08

Сафронов считает, что СКА может выиграть Кубок Континента

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов считает, что команда может стать победителем Кубка Континента.

«Конечно, все реально. Сейчас смотришь: есть отрыв по очкам. Если СКА выиграет еще три-четыре матча, подтянется к началу турнирной таблицы. Но важно закончить регулярный чемпионат с наименьшим числом травм, чтобы все ребята были в обойме. Кубок Континента — это же не самоцель. Кубок Гагарина — более весомая цель. Любая победа важна. Если армейцы выиграют Кубок Континента, это будет очень приятно для болельщиков. Но болельщики уже привыкли к большему», — цитирует Сафронова «Спорт День за Днем».

23 ноября СКА дома обыграл «Спартак» (3:2). Армейцы одержали седьмую победу подряд и с 40 очками занимаеют пятое место в Западной конференции после 33 матчей.

Источник: «Спорт День за Днем»
Хоккей
КХЛ
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