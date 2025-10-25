«Салават Юлаев» подпишет Ремпала до конца сезона

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» достиг договоренности о подписании контракта с нападающим Шелдоном Ремпалом сроком до конца нынешнего сезона. Недавно 30-летний канадец был выставлен на драфт отказов «Вашингтоном».

Рэмпал выступал за уфимцев в сезоне-2024/25, а летом 2025-го перебрался в НХЛ, но сыграл лишь в двух предсезонных матчах и не набрал очков. За «Салават» форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 61 (31+30) очко, став четвертым в списке лучших бомбардиров сезона.

«Салават Юлаев» в этом сезоне в 17 матчах набрал 12 очков и идет последним в Восточной конференции.