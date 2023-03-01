0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:52

«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф

Виталий Косик
Корреспондент
«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 1:2 ОТ.
Фото ХК «Салават Юлаев»
Telegram Дзен

«Адмирал» в овертайме победил «Салават Юлаев» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

В основное время составе уфимцев отличился Александр Хмелевский, у владивостокцев шайбу забросил Данил Файзулин.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий команды из Владивостока Прохор Корбит.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая игра пройдет 3 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Файзуллин — 1 (Грачев, Метальников), 25:05 — 0:1. Хмелевский — 1 (бол., Кадейкин, Науменков), 37:50 — 1:1. Корбит — 1 (Шэн, Сидляров), 76:51 — 1:2.

Вратари: Ежов — Серебряков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 56 (13+15+14+14) — 32 (7+8+9+8).

Судьи: Ромасько, Спирин.

1 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8055 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
9
Обсудить
Читайте также
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Первый матч — первая сенсация! Гениальный вратарь и 20-летний нападающий принесли «Адмиралу» победу в Уфе
Кубок Гагарина: «Ак Барс» — «Нефтехимик», СКА — «Динамо» Минск и другие матчи 1 марта
Нападающий «Салавата» Хо Сенг сыграет против «Адмирала»
Третьяк оценил перспективы СКА в Кубке Гагарина
Третьяк рассказал, какие команды, по его мнению, являются фаворитами Кубка Гагарина
Третьяк: «ЦСКА — команда достойная, опытная. Думаю, одна из тех, кто претендует на главный приз»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Адмирала» Файзуллин стал автором первого гола в плей-офф КХЛ

Кубок Гагарина: «Ак Барс» — «Нефтехимик», СКА — «Динамо» Минск и другие матчи 1 марта