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Сегодня, 16:47

«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал»

Алина Савинова
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«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Авторами заброшенных шайб в составе клуба из Уфы стали Сергей Шмелев и Александр Хмелевски.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-ю сточку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 играх. «Адмирал» идет шестым с 59 очками в 51 встрече.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Шмелев — 18 (Кадейкин, Коледов), 40:27 — 1:0. Хмелевски — 17 (п.в., Дроздов), 59:15 — 2:0.

Вратари: Ежов — Серебряков (58:22 — 59:15).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 32 (8+7+17) — 25 (3+12+10).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

14 января. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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