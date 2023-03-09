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Сегодня, 19:59

«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» и повел со счетом 3-2 в серии плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 2:3.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.

Голами в составе команды из Владивостока отметились Александр Шевченко, Данил Файзуллин и Юрий Паутов. Победу «Адмиралу» в овертайме принес гол Шевченко.

За клуб из Уфы забили Михаил Науменков и Алексей Пустозеров, оформивший дубль. Все шайбы были заброшены в большинстве.

В этой игре «Адмирал» установил новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для одной команды, забил два гола за 1 минуту 26 секунд.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.

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КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Голы: А.А. Шевченко — 1 (Берлев, Чебыкин), 0:52 — 0:1. Файзуллин — 2 (бол., Червены, Криштоф), 1:26 — 0:2. Паутов — 2 (Гутик, Берлев), 23:59 — 0:3. Науменков — 1 (бол., Шмелев), 32:56 — 1:3. Пустозеров — 1 (бол., Хмелевский, Шмелев), 34:00 — 2:3. Пустозеров — 2 (бол.), 59:51 — 3:3. А. Шевченко — 1 (Грачев, Файзуллин), 65:18 — 3:4.

Вратари: Ежов (58:36 — 59:51) — Серебряков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (9+10+14+7) — 25 (13+2+8+2).

Судьи: Белов, Оскирко.

9 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8522 зрителя.

Счет в серии: 2-3

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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