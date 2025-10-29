«Салават Юлаев» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 29 октября. Матч пройдет на льду «Уфы Арены» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Жители Башкортостана могут следить за игрой своей команды на телеканале «БСТ» (начало эфира — в 19.00 по местному времени).

Уфимцы набрали 14 очков в 18 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. Команда из Владивостока с 16 очками в 16 играх идет на восьмой строчке «Востока».