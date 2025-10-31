31 октября, 14:00
«Салават Юлаев» и «Адмирал» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 31 октября. Игра на «Уфа-Арене» в столице Республики Башкортостан начнется в 17.00 по московскому времени.
Трансляцию матчах КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Уфы смогут посмотреть игру на местном телеканале «БСТ».
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Адмирал» можно в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» набрал 16 очков в 19 играх, у «Адмирала» — 17 матчей и 16 очков.
Матч «Салават Юлаев» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс