31 октября, 14:00

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Адмирал» сыграют в чемпионате России 31 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Салават Юлаев» и «Адмирал» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 31 октября. Игра на «Уфа-Арене» в столице Республики Башкортостан начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Адмирал

Трансляцию матчах КХЛ проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Уфы смогут посмотреть игру на местном телеканале «БСТ».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Адмирал» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» набрал 16 очков в 19 играх, у «Адмирала» — 17 матчей и 16 очков.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
