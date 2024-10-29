«Салават Юлаев» нанес «Адмиралу» третье поражение подряд

Сегодня, 19:19
«Салават Юлаев» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У хозяев шайбы забросили Джошуа Ливо и Шелдон Ремпал. У гостей отметился Никита Сошников.
Уфимский клуб одержал третью победу подряд. «Салават Юлаев» набрал 22 очка и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.
«Адмирал» потерпел третье поражение подряд. Клуб из Владивостока с 19 очками — на 8-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Ливо — 10 (бол., Шаров), 3:58 — 1:0. Ремпал — 8 (Тодд), 20:44 — 2:0. Сошников — 3 (бол., Шэн, Гутик), 57:07 — 2:1.
Вратари: Вязовой — Демченко (58:06).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 37 (12+18+7) — 34 (11+11+12).
Судьи: Бирин, Морозов.
29 октября. Уфа. Уфа-Арена.