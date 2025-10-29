«Салават Юлаев» разгромил «Адмирал», 18-летний Жаровский набрал три очка

29 октября, 19:15
«Салават Юлаев» дома разгромил «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.
У хозяев 3 (1+2) очка набрал 18-летний форвард Александр Жаровский, два гола забил Егор Сучков. У гостей шайбу забросил Степан Старков.
«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд и с 16 очками занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (16) — на 10-й строчке.
Максим Черный
всегда говорил Умирал - команда-пара..ша... это игрушка что в руках "Миклухи" (бывший вор-губернатор), что "Тарасика" (не состоявшися губернатор-вор), что КожеМляки - нынешний приморский ворюга... ради этого "проекта" были убиты в свое время ФК ЛУЧ, БК Спартак-Приморье, ЖВК Приморочка.... а появилось везде Динамо, президентом везде - Сандлер.... да-да - это тот уголовник, который молодому футболисту нос сломал, когда тот в парную зашел и руку "боссу" не поцеловал... А кожеМЛЯКо руками Жана (за спорт отвечает... министром этого алкаша язык не поворачивается назвать) все замял.... вот так и живут в Приморье в стиле 90х.... а Столице - удобно - откаты такие, что метро растет не по дням,а по часам....
29.10.2025
Rustam Ganiev
Молодые пацаны набираться опыта пошли А так то Шелдон Ремпал возвращается, то ли ещё будет)
29.10.2025
zg
Уфимцы прям поперли!
29.10.2025
За спорт!
Салават проснулся.
29.10.2025