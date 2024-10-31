«Салават Юлаев» уступил дома «Адмиралу» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:4.

В составе уфимцев шайбы забросили Деннис Ян и Артем Горшков. У победителей отличились Павел Шэн, Даниил Гутик, Джек Родвальд и Дмитрий Завгородний.

«Адмирал» набрал 21 очко и переместился на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» идет на четвертой строчке с 22 баллами.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет СКА, а «Адмирал» встретится на выезде с «Амуром». Оба противостояния состоятся 2 ноября.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Шэн — 4 (Солянников, Николаев), 5:50 — 0:1. Гутик — 5, 18:17 — 0:2. Ян — 3 (Ефремов, Варлов), 41:27 — 1:2. Родуолд — 5 (Завгородний), 53:43 — 1:3. Завгородний — 5 (Родуолд), 58:48 — 1:4. Горшков — 1 (Великов, Ефремов), 59:40 — 2:4.

Вратари: Вязовой — Демченко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (6+14+15) — 36 (11+16+9).

Судьи: Беляев, Оскирко.

31 октября. Уфа. Уфа-Арена. 8496 зрителей.