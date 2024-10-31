Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

«Салават Юлаев» уступил дома «Адмиралу» в матче КХЛ

Telegram Дзен

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:4.

В составе уфимцев шайбы забросили Деннис Ян и Артем Горшков. У победителей отличились Павел Шэн, Даниил Гутик, Джек Родвальд и Дмитрий Завгородний.

«Адмирал» набрал 21 очко и переместился на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» идет на четвертой строчке с 22 баллами.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет СКА, а «Адмирал» встретится на выезде с «Амуром». Оба противостояния состоятся 2 ноября.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы: Шэн — 4 (Солянников, Николаев), 5:50 — 0:1. Гутик — 5, 18:17 — 0:2. Ян — 3 (Ефремов, Варлов), 41:27 — 1:2. Родуолд — 5 (Завгородний), 53:43 — 1:3. Завгородний — 5 (Родуолд), 58:48 — 1:4. Горшков — 1 (Великов, Ефремов), 59:40 — 2:4.

Вратари: Вязовой — Демченко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (6+14+15) — 36 (11+16+9).

Судьи: Беляев, Оскирко.

31 октября. Уфа. Уфа-Арена. 8496 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Родри высмеял Винисиуса после получения «Золотого мяча»
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Баскетболист Павел Савков вышел в стартовой пятерке «Басконии» в Евролиге
«Спартак» хочет отказаться от Кордобы. Трансферные слухи РПЛ за 31 октября
Сегодня
Вчера
Неделя