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Сегодня, 16:15

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Салават Юлаев» сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 31 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс»
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«Салават Юлаев» примет «Адмирал» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 31 октября. Игра состоится в спортивном комплексе «Уфа Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Салават Юлаев» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — в 18.45 по местному времени.

Уфимская команда набрала 22 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. Клуб из Владивостока с 19 очками располагается на 8-й строчке на «Востоке».

Матч «Салават Юлаев» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев

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