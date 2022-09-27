«Ак Барс» всухую победил «Салават Юлаев» в первом «Зеленом дерби» сезона

27 сентября, 19:17
«Ак Барс» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли со счетом 3:0.
Нападающий «барсов» Кирилл Петров поучаствовал во всех голах своей команды. На его счету дубль и голевая передача на Дмитрия Кагарлицкого.
Голкипер казанцев Амир Мифтахов сделал первый «сухарь» в сезоне и в карьере в КХЛ вообще.
Отметим, что во втором периоде удаление до конца матча получил защитник уфимцев Райан Мерфи. Казанцы воспользовались этим большинством и открыли счет в матче.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Петров — 2 (бол., Сафонов, Токранов), 34:42 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Шипачев, Петров), 45:44 — 0:2. Петров — 3 (бол., Кагарлицкий, Хафизуллин), 50:04 — 0:3.
Вратари: Ежов — Мифтахов.
Штраф: 33 — 8.
Броски: 26 (10+12+4) — 25 (7+11+7).
Судьи: Оленин, Оскирко.
27 сентября. Уфа. Уфа-Арена.