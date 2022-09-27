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КХЛ

27 сентября, 19:17

«Ак Барс» всухую победил «Салават Юлаев» в первом «Зеленом дерби» сезона

Иван Шитик
Корреспондент
27 сентября. «Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 0:3.
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли со счетом 3:0.

Нападающий «барсов» Кирилл Петров поучаствовал во всех голах своей команды. На его счету дубль и голевая передача на Дмитрия Кагарлицкого.

Голкипер казанцев Амир Мифтахов сделал первый «сухарь» в сезоне и в карьере в КХЛ вообще.

Отметим, что во втором периоде удаление до конца матча получил защитник уфимцев Райан Мерфи. Казанцы воспользовались этим большинством и открыли счет в матче.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Петров — 2 (бол., Сафонов, Токранов), 34:42 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Шипачев, Петров), 45:44 — 0:2. Петров — 3 (бол., Кагарлицкий, Хафизуллин), 50:04 — 0:3.

Вратари: Ежов — Мифтахов.

Штраф: 33 — 8.

Броски: 26 (10+12+4) — 25 (7+11+7).

Судьи: Оленин, Оскирко.

27 сентября. Уфа. Уфа-Арена.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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