«Салават Юлаев» одержал победу над «Ак Барсом», отыгравшись с 0:2

«Салават Юлаев» дома обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Дублем за уфимцев отличился Вячеслав Лещенко, еще одна шайба на счету Ивана Дроздова. За гостей отметились Дмитрий Кагарлицкий и Станислав Галиев.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кагарлицкий — 3 (Яшкин, Шипачев), 3:45 — 0:1. Галиев — 2 (Журавлев), 6:24 — 0:2. В. Лещенко — 1 (бол., Хмелевский, Шмелев), 10:04 — 1:2. В. Лещенко — 2 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 32:04 — 2:2. Дроздов — 1 (Бирюков), 54:24 — 3:2.

Вратари: Самонов — Билялов (57:32).

Штраф: 13 — 12.

Броски: 21 (6+7+8) — 27 (10+5+12).

Судьи: Гашилов, Юдаков.

14 сентября. Уфа. Уфа-Арена.