«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» и одержал шестую победу подряд

«Салават Юлаев» дома победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

У казанского клуба в основное время заброшенными шайбами отметились Николас Петан и Дмитрий Яшкин. Голы уфимской команды забили Артем Набиев и Джошуа Ливо, также отличившийся в овертайме.

«Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд и с 48 очками после 33 матчей располагается на второй позиции в таблице «Востока». «Ак Барс» потерпел первое поражение за последние пять игр. У казанцев 44 балла в 32 матчах и третья строчка.

Команды также сыграют друг против друга 18 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Набиев — 2 (Комаров), 8:37 — 1:0. Петан — 6 (Семенов, Яшкин), 32:37 — 1:1. Ливо — 16 (бол., Хафизуллин), 35:25 — 2:1. Яшкин — 14 (Миллер, Лямкин), 40:19 — 2:2. Ливо — 17 (Хмелевский, Хафизуллин), 63:49 — 3:2.

Вратари: Самонов — Мифтахов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (10+17+6+2) — 34 (14+8+11+1).

Судьи: Гашилов, Метальников.

8 декабря. Уфа. Уфа-Арена. 8516 зрителей.