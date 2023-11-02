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Сегодня, 09:00

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прямая трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Шмелев, игрок ХК «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»
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«Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2 ноября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уфа-Арена» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Оkkо Спорт» по платной подписке.

Жители Республики Башкортостана смогут следить за игрой матчем на телеканале «БСТ».. Для жителей Татарстана трансляция будет доступна на телеканале «ТНВ Татарстан».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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