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Сегодня, 12:30

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют в чемпионате КХЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram
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«Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Игра в Уфе начнется в 14.30 по московскому времени на «Уфа-Арене».

В прямом эфире «зеленое дерби» покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд трансляцию проведут также уфимский канал «БСТ» и казанский канал «ТНВ Татарстан».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 «Салават Юлаев» провел 32 матча и набрал 46 очков, в предыдущей игре уфимцы победили «Сибирь (3:1) и продлили свою победную серию до пяти встреч. У «Ак Барса» — 43 очка в 31 матче, в пятницу казанцы обыграли «Витязь» (5:3).

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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