Сегодня, 16:00
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Уфа-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.
Трансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет показана по каналу «КХЛ Prime». Начало проямого эфира из Уфы — в 16:45 по московскому времени.
Игру «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно будет посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало трансляции — в 16.50 по московскому времени.
Жители Уфы смогут посмотреть принципиальный матч соседей из Башкортостана и Татарстана в прямом эфире на телеканале «БСТ». Прямая трансляция игры «Салават Юлаев» — «Ак Барс» начнется в 18.45 по местному времени.
Для жителей Казани прямой эфир «Зеленого дерби» будет доступен на телеканале «ТНВ Татарстан». Трансляция матча начнется в 17.00 по московскому времени.
Формальные события матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Салават Юлаев» перед стартом игрового дня располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 4 очками.
«Ак Барс» занимает второе место на «Востоке» с 8 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -