«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 5 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также смотреть игру можно на онлайн-платформе «Кинопоиск». Все варианты доступны по платной подписке.

Кроме того, трансляция матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» пройдет на уфимском телеканале «БСТ» (в 18:45 по местному времени) и на казанском телеканале «ТНВ Татарстан» для жителей этих городов.

«Салават Юлаев» в сезоне-2023/24 занял 3-е место в Восточной конференции. «Ак Барс» расположился на четвертой строчке. В плей-офф оба клуба вылетели в первом раунде.