«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: составы команд на первое «Зеленое дерби» сезона

«Салават Юлаев» 27 сентября на своем льду примет «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стали известны составы команд на первое «Зеленое дерби» сезона

«Салават Юлаев»

Ежов (Кареев)

Мерфи — Панин, Дроздов — Хмелевский — Кулемин

Науменков — Коледов, Бочаров — Кадейкин — Алалыкин

Бирюков — Мухамадуллин, Башкиров — Пименов — Кузьмин

Скориков — Цулыгин, Тимкин — Картаев — Санников

«Ак Барс»

Мифтахов (Билялов)

Хафизуллин — Войнов, Дыняк — Шипачев — Петров

Токранов — Хенкель, Галиев — Семенов — Радулов

Лямкин — Адамчук, Панюков — Сафонов — Тарасов

Евсеев, Кагарлицкий — Галимов — Глухов, Евсеев