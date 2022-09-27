27 сентября, 16:08
«Салават Юлаев» 27 сентября на своем льду примет «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стали известны составы команд на первое «Зеленое дерби» сезона
«Салават Юлаев»
Ежов (Кареев)
Мерфи — Панин, Дроздов — Хмелевский — Кулемин
Науменков — Коледов, Бочаров — Кадейкин — Алалыкин
Бирюков — Мухамадуллин, Башкиров — Пименов — Кузьмин
Скориков — Цулыгин, Тимкин — Картаев — Санников
«Ак Барс»
Мифтахов (Билялов)
Хафизуллин — Войнов, Дыняк — Шипачев — Петров
Токранов — Хенкель, Галиев — Семенов — Радулов
Лямкин — Адамчук, Панюков — Сафонов — Тарасов
Евсеев, Кагарлицкий — Галимов — Глухов, Евсеев