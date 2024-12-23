«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур»

Сегодня, 19:20
«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Амуром» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.
Шайбы забросили игроки уфимской команды Джош Ливо, Данил Алалыкин и Александр Шаров (в пустые ворота).
После 36 матчей «СЮ» находится на 2-м месте Восточной конференции, набрав 50 очков. «Амур» — на последней, 12-й строчке с 20 баллами.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Ливо — 20 (Хафизуллин, Алалыкин), 10:28 — 1:0. Алалыкин — 6 (Горшков, Пименов), 54:57 — 2:0. Шаров — 8 (п.в.), 59:15 — 3:0.
Вратари: Вязовой — Джурасик (58:00 — 59:15).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 40 (15+14+11) — 32 (11+10+11).
Судьи: Оскирко, Раминг.
23 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».