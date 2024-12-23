Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

«Салават Юлаев» всухую обыграл «Амур»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Амуром» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

Шайбы забросили игроки уфимской команды Джош Ливо, Данил Алалыкин и Александр Шаров (в пустые ворота).

После 36 матчей «СЮ» находится на 2-м месте Восточной конференции, набрав 50 очков. «Амур» — на последней, 12-й строчке с 20 баллами.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Ливо — 20 (Хафизуллин, Алалыкин), 10:28 — 1:0. Алалыкин — 6 (Горшков, Пименов), 54:57 — 2:0. Шаров — 8 (п.в.), 59:15 — 3:0.

Вратари: Вязовой — Джурасик (58:00 — 59:15).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (15+14+11) — 32 (11+10+11).

Судьи: Оскирко, Раминг.

23 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».

КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
Читайте также
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Сегодня
Вчера
Неделя