«Салават Юлаев» примет «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Уфе игру также покажет местный канал «БСТ».

С ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Амур» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 48 очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Амур» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 20 очков в 37 играх. В предыдущих матчах регулярки «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» (2:4), а «Амур» победил «Сибирь» (5:1).

В сезоне-2023/24 уфимцы победили хабаровчан во всех четырех играх.