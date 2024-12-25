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Сегодня, 15:00

«Салават Юлаев» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 25 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алекс Броадхерст, игрок ХК «Амур».
Фото ХК «Амур»
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«Салават Юлаев» встретится с «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ в среду, 25 декабря. Игра пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе и начнется в 17.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Салават Юлаев» — «Амур» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и сайте КХЛ.

Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начнется эфир в 18.50 по местному времени.

Уфимский клуб в 36-ти играх набрал 50 очков и занимает второе место в Восточной конференции. Команда из Хабаровска с 20-ю очками в 39-ти встречах располагается на 12-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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