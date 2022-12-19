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Сегодня, 19:28

«Авангард» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» принимал на своем льду «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В составе уфимцев отличился нападающий Алекс Хмелевский, за омичей забил форвард Владимир Ткачев.

Дополнительное время не выявило победителя, так что исход матча решался в серии буллитов, где точнее были игроки «Авангарда» — 3:2.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хмелевский — 12 (бол., Дроздов), 14:52 — 1:0. Ткачев — 10 (Чистяков), 35:17 — 1:1.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Кареев — Демченко.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (7+8+8+2) — 34 (7+15+11+1).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

19 декабря. Уфа. Уфа-Арена. 5760 зрителей.

ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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