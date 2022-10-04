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КХЛ

Сегодня, 19:18

«Салават Юлаев» разгромил «Авангард», Кареев сделал третий «сухарь» подряд

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Кареев.
Фото ХК&quot; Салават Юлаев&quot;.

«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимцев дубль сделал нападающий Артем Пименов. Также голами отличились форварды Николай Кулемин, Сергей Шмелев и Станислав Бочаров.

Голкипер «Салавата» Андрей Кареев сделал третий «сухарь» подряд.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Пименов — 1, 8:02 — 1:0. Кулемин — 3 (бол., Мухамадуллин, Мерфи), 20:31 — 2:0. Шмелев — 6 (Кадейкин, Коледов), 21:09 — 3:0. Пименов — 2 (Санников, Комаров), 42:03 — 4:0. Бочаров — 4 (Кадейкин, Шмелев), 51:44 — 5:0.

Нереализованный буллит: Дроздов (Салават Юлаев), 52:15 (Вратарь).

Вратари: Кареев — Демченко (Галимов, 42:03).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (9+7+11) — 31 (11+11+9).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

4 октября. Уфа. Уфа-Арена.

Андрей Кареев
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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