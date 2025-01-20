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Сегодня, 15:30

«Салават Юлаев» — «Авангард»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram
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«Салават Юлаев» и «Авангард» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 20 января. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Уфе игру также транслирует местный канал «БСТ», а в Омске — «12».

С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в нашем матч-центре.

Обе команды провели по 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрали по 60 очков.

Клубы встретятся в третий раз в сезоне, до этого 17 сентября 2024 года уфимцы на своем льду (4:2), а 12 января — омичи на своем (3:2).

17 января «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» (1:4), а «Авангард» победил ЦСКА (4:0).

Матч «Салават Юлаев» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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