«Салават Юлаев» примет «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе, начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Авангард» в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги. Также видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).

Игру «Салават Юлаев» — «Авангард» покажут уфимский телеканал «БСТ» (начало в 18.45 по местному времени) и омский телеканал «12» (начало в 19.45 по местном времени) для жителей этих городов.

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Авангард» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ уфимцы сыграли 4 матча и с 6 очками расположились на 5-м месте в Восточной конференции. Омичи после 5 игр с 7 очками вошли в тройку лидеров «Востока».

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