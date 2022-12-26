«Салават Юлаев» в овертайме победил «Автомобилист»

«Салават Юлаев» в овертайме победил «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Автором победной шайбы стал нападающий Сергей Шмелев.

Также в составе уфимцев отличались форварды Данил Башкиров и Степан Санников.

За «Авто» забивали нападающие Анатолий Голышев и Сергей Широков.

После паузы на Матч звезд и игры сборной России клуб из Екатеринбурга потерпел четвертое поражение подряд. Тем не менее, «Автомобилист» продолжает лидировать в Восточной конференции с 61 очком. «Салават» с 54 очками занимает 5-ю строчку.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Башкиров — 3 (Дроздов, Панин), 9:11 — 1:0. Голышев — 15 (Широков, Жукенов), 24:12 — 1:1. Санников — 5 (Науменков), 36:31 — 2:1. Широков — 11 (Эберт), 58:40 — 2:2. Шмелев — 16, 60:19 — 3:2.

Вратари: Ежов — Бобков (58:03 — 58:40).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (9+8+3+1) — 32 (6+14+12+0).

Судьи: Гофман, Кочетов.

26 декабря. Уфа. Уфа-Арена.