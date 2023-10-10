«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 4:1. Встреча прошла 10 октября в Уфе.

Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У хозяев забросили Артем Пименов, Динар Хафизуллин, Сергей Шмелев и Александр Хмелевский. Единственная шайба гостей на счету Брукса Мэйсека.

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