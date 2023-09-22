«Салават Юлаев» дома в Уфе сыграет с «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в пятницу, 22 сентября. Встреча пройдет на «Уфа-Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Салават Юлаев» — «Автомобилист» покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.45. В прямом эфире игру также можно будет посмотреть на сайте сервиса Кинопоиск.

Ключевые события матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками. «Автомобилист» располагается на шестой строчке с 10 баллами.

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