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Сегодня, 19:08

«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в Кубке Республики Башкортостан

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан — 4:1.

У уфимского клуба шайбы забросили Нэйтан Тодд, Владислав Ефремов, Матвей Гуськов и Глеб Кузьмин. У екатеринбургского клуба гол забил Даниил Романцев.

Хоккей. Товарищеский матч

Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Романцев — 2 (Каштанов), 16:24 — 0:1. Тодд — 1 (Ливо, Шаров), 27:39 — 1:1. Ефремов — 1 (бол.), 48:07 — 2:1. Гуськов — 1, 51:23 — 3:1. Кузьмин — 2 (п.в.), 59:59 — 4:1.

Вратари: Вязовой — Аликин (Галкин, 29:19, 58:49 — 59:59).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (12+9+14) — 21 (6+8+7).

Судьи: Овчинников, Степучев.

19 августа. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан