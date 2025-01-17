«Салават Юлаев» и «Автомобилист» встретятся в матче КХЛ

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Уфе встречу также будет транслировать местный канал «БСТ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Автомобилист» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне, предыдущие две игры состоялись в сентябре 2024 года. В Уфе победу одержал «Салават Юлаев» (5:3), в Екатеринбурге — «Автомобилист» (6:1).

Оба клуба провели в регулярном чемпионате КХЛ по 44 матча. «Салават Юлаев» набрал 60 очков, а «Автомобилист» — 56.