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Сегодня, 15:45

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» встретятся в матче КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram
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«Салават Юлаев» и «Автомобилист» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Уфе встречу также будет транслировать местный канал «БСТ».

С ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Автомобилист» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в третий раз в сезоне, предыдущие две игры состоялись в сентябре 2024 года. В Уфе победу одержал «Салават Юлаев» (5:3), в Екатеринбурге — «Автомобилист» (6:1).

Оба клуба провели в регулярном чемпионате КХЛ по 44 матча. «Салават Юлаев» набрал 60 очков, а «Автомобилист» — 56.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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